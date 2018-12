Greußen

Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

06.12.2018, 22:01 Uhr | dpa

Ein Mann ist im Kyffhäuserkreis von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 59-Jährige sei am Donnerstag in der Nähe eines Bahnübergangs in Greußen von dem Zug erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Lokführer habe einen Schock erlitten. Die Passagiere des Regionalexpresses blieben unverletzt.