Berlin

Terror-Untersuchungsausschuss befragt Ex-Senator Henkel

07.12.2018, 01:36 Uhr | dpa

Der Berliner Untersuchungsausschuss zum islamistischen Terroranschlag an der Gedächtniskirche befragt heute den früheren Innensenator Frank Henkel (CDU). Henkel soll voraussichtlich zu der Zeit vor dem Anschlag und der Beobachtung der islamistischen Szene durch Polizei und Verfassungsschutz befragt werden. Vor Henkel hatten auch schon der frühere Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt in Berlin sowie Ex-Sozialsenator Mario Czaja (CDU) im Bundestags-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Neue Erkenntnisse zu dem Terroranschlag vor zwei Jahren gab es aber nicht.

Am 19. Dezember 2016 war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte mehr als 70. Die Untersuchungsausschüsse wollen aufklären, warum die Polizeibehörden Amri nicht besser im Blick hatten und nicht rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen haben.