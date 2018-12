Hamburg

Klöckner stellt sich erneut als CDU-Vize zur Wahl

07.12.2018, 02:14 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner bewirbt sich zum vierten Mal als stellvertretende Bundesvorsitzende. Der Bundesparteitag in Hamburg wählt heute nicht nur den neuen CDU-Vorsitz, sondern auch Präsidium und Vorstand. Klöckner ist seit 2012 CDU-Vizechefin. In diesem Jahr gab sie den Posten als Oppositionschefin im Mainzer Landtag auf und wurde Bundeslandwirtschaftsministerin. Die CDU Rheinland-Pfalz hat sich bisher nicht festgelegt, wer Nachfolger von Angela Merkel an der Spitze der Partei werden könnte. Dafür bewerben sich unter anderem Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.