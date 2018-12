Hamburg

100 Jahre in 100 Bildern: Helmut-Schmidt-Ausstellung öffnet

07.12.2018, 02:25 Uhr | dpa

Helmut Schmidt als kleiner Junge mit Matrosenmütze im Jahr 1925 - daneben als lässig-lockerer Altkanzler und "Zeit"-Herausgeber im Jahr 2000: Mit diesen beiden Fotos begrüßt die Ausstellung "Helmut Schmidt. Pflicht - Vernunft - Leidenschaft. 100 Jahre in 100 Bildern" ihre Besucher. Die Schau im Helmut-Schmidt-Forum und zum Teil auch im Hamburger Rathaus wird heute eröffnet. Der Festakt mit dem Kuratoriumsvorsitzenden der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Peer Steinbrück, und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) soll zugleich Auftakt der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstags des Altkanzlers sein.

Fans des 2015 gestorbenen Hamburger Ehrenbürgers können sich auf eine Sonderbriefmarke freuen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will das Postwertzeichen mit Schmidts Konterfei bei der Ausstellungseröffnung präsentieren. Die 70-Cent-Marke wird ab dem 18. Dezember in allen Postfilialen erhältlich sein. Am 23. Dezember, dem 100. Geburtstag, können Verehrer des SPD-Politikers die Marken im Hamburger Rathaus mit einem Sonderpoststempel versehen lassen. Am selben Tag wird Helmut Schmidt mit einer Mittagsandacht im Michel gewürdigt.