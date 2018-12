Magdeburg

Prozess nach Tod von misshandelter Frau in Bernburg

07.12.2018, 02:37 Uhr | dpa

Der Tod einer schwer misshandelten Frau in Bernburg beschäftigt von heute an das Landgericht Magdeburg. Angeklagt sind zwei 20 und 21 Jahre alte Männer, eine 34 Jahre alte Frau und deren 16-jähriger Sohn. Den Erwachsenen wirft die Staatsanwaltschaft vor, in der Nacht zum 11. Juni eine 39-Jährige so attackiert und gequält zu haben, dass sie kurz darauf starb. Zuvor soll es in einer Bernburger Wohnung zu einem Streit gekommen sein. Die Männer und die Frau sind wegen Mordes angeklagt.

Dem Sohn der angeklagten 34-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll versucht haben, einen Mann zu erschlagen. Inwiefern diese Tat mit der anderen zusammenhängt, wollte ein Gerichtssprecher vor Beginn des Prozesses nicht sagen.

Das Gericht hat zunächst bis Anfang Februar Termine eingeplant und will insgesamt 15 Zeugen sowie 3 Sachverständige befragen. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.