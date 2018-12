Stadthagen

Sechs Verletzte bei Streit: Reizgaspistole eingesetzt

07.12.2018, 05:57 Uhr | dpa

Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus sind in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sechs Menschen verletzt worden. Ein 30-jähriger Bewohner habe am Donnerstag eine Schusswaffe mit Tierabwehrreizgas gegen andere Mitbewohner eingesetzt, teilte die Polizei mit. Unter den durch das Reizgas Verletzten seien auch drei Kinder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren. Mindestens eine Person habe zudem eine Platzwunde davongetragen. Der 30-Jährige sei festgenommen worden, die Ermittlungen dauerten nach Polizeiangaben an. Zunächst hatte ein Polizeisprecher noch von vier Verletzten berichtet.