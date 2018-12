Braunschweig

Ex-Nationalspieler Rau jetzt Aufsichtsrat bei Braunschweig

07.12.2018, 06:01 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußballprofi Tobias Rau sitzt in einem Klassenzimmer einer Gesamtschule. Foto: Friso Gentsch/Archiv (Quelle: dpa)

Der frühere Fußball-Nationalspieler Tobias Rau ist in den Aufsichtsrat des Drittligisten Eintracht Braunschweig gewählt worden. Der 36-Jährige erhielt am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung des Vereins bei 274 abgegebenen Stimmen 234 Ja-Stimmen. "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe das Gefühl: Ich kann helfen", sagte Rau. Der gebürtige Braunschweiger begann 1999 seine Profikarriere bei der Eintracht. Danach wechselte er zum VfL Wolfsburg, FC Bayern München und zu Arminia Bielefeld. 2003 bestritt er sieben Länderspiele für Deutschland. Seit dem Ende seines Studiums und seines Referendariats arbeitet er als Lehrer in Ostwestfalen.