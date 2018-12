Celle

Bürger packen Weihnachtspakete für Gefangene

07.12.2018, 06:03 Uhr | dpa

Auch Gefangene sollen an Weihnachten Geschenke bekommen. Die Kirchen in Bremen und die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz in Celle sammeln deshalb wieder Tüten und Päckchen, die Bürger für die Häftlinge spenden. "Diese Pakete sind kleine Zeichen der Hoffnung", sagt Schwarzes Kreuz-Geschäftsführer Otfried Junk. Rund 1100 Menschen haben sich schon bei dem Verein gemeldet, die Kaffee, Süßigkeiten und Tabak ins Gefängnis schicken wollen. Bei den Bremer Kirchen haben bisher rund 200 Menschen Tüten mit Kaffee, Tee und Schokolade abgegeben. Die Pakete sollen an bedürftige Gefangene gehen, die Weihnachten sonst leer ausgehen würden.