Osnabrück

Zusammenstoß auf Kreuzung: Rote Ampel missachtet

07.12.2018, 07:30 Uhr | dpa

Zwei Autofahrer sind mit ihren Wagen auf einer Kreuzung in Osnabrück zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Einer der beiden Fahrer hatte am frühen Freitagmorgen eine rote Ampel missachtet, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden Männer seien verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Autos wurden abgeschleppt.