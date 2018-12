Köln

Familienvater nach Theaterbesuch attackiert und verletzt

07.12.2018, 07:41 Uhr | dpa

Ein 55-jähriger Familienvater ist nach einem Theaterbesuch in der Kölner Innenstadt von einem Mann attackiert und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 55-Jährige sei am Donnerstagabend gerade mit seiner Familie aus dem Theater gekommen, als er mit einem 39-jährigen Mann zusammengestoßen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 39-Jährige habe den Familienvater plötzlich angegriffen und ihn mit einem Messer an der Schulter verletzt. Der Tatverdächtige wurde später von der Polizei gefasst. Der 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.