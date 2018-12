Treuen

Transporter missachtet Vorfahrt: Mann schwer verletzt

07.12.2018, 07:51 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenprall eines Transporters mit einem Auto in Treuen ist der Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Darstellung der Polizei hatte der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Das kleinere Auto schleuderte nach dem Zusammenprall gegen eine Ampel. Der 65-jähriger Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.