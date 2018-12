Lingen (Ems)

Experten suchen nach Brandursache in Brennelementefabrik

07.12.2018, 09:14 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch eines Feuers in der Brennelementefabrik Lingen hat die Suche nach der Brandursache begonnen. "Die Ermittlungen der Kollegen vor Ort laufen", sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Das Werk im Emsland liefert Brennelemente mit Uran unter anderem an Reaktoren in belgischen Atomkraftwerken. Weil es bereits in der Vergangenheit innerhalb weniger Wochen zwei meldepflichtige Ereignisse gab, fordern Bürgerinitiativen die Stilllegung des Betriebs. Dem Sprecher zufolge war der Brand am Donnerstag verhältnismäßig kleinflächig, zu keiner Zeit habe Gefahr für Bevölkerung und Umwelt bestanden. Das Feuer war demnach in einem an eine Fertigungshalle angegliederten Laborbereich ausgebrochen - vermutlich im Bereich einer Lüftungsanlage.