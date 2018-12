Erfurt

Kinderjury für Kinder-Medienfestival gesucht

07.12.2018, 12:12 Uhr | dpa

Für das Kindermedienfestivals "Goldener Spatz" 2019 wird eine Jury gesucht. Wie die Deutsche Medienstiftung am Freitag in Erfurt mitteilte, können sich Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren bewerben, die auch aus dem deutschsprachigen Ausland kommen können. Ausgewählt werden bis zu 27 Kinder, die vom 2. bis zum 8. Juni 2019 das Klassenzimmer gegen Kinosäle in Erfurt und Gera eintauschen dürfen. Die jungen Experten können sich bis zum 18. Januar mit einer Filmkritik und einem ausgefüllten Mitmach-Bogen bewerben.

Die Befreiung vom Unterricht muss von den Eltern beantragt werden, um alles andere wie Anreise, Unterkunft und Verpflegung während der Festivalwoche kümmert sich das Festivalteam. Für die Jurykinder fallen keine Kosten an.