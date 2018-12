Lichter im Advent

Am Samstag erstrahlt der Döppersberg bunt

07.12.2018, 13:35 Uhr | nhr, t-online.de

Am Samstagabend und am 15. Dezember erstrahlt der Döppersberg in bunten Lichtern. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Am Samstagabend sowie am 15. Dezember lassen Lichteffekte und projizierte Wuppertalimpressionen den Döppersberg in einem besonderen Licht erstrahlen.

Sobald es dunkel wird, gehen an den beiden kommenden Samstagen die Lichter auf dem Döppersberg an – und zwar ganz besondere. Lichteffekte und Wuppertalimpressionen werden auf das Bahngebäude projiziert. Mehrere Stunden lang werden die Häuser am Döppersberg bunt erleuchtet. Diesen Samstag gibt es dazu auch noch Live-Musik.

Die Effekte hat der Künstler Georg Eisenmann zusammengestellt. Eine Kostprobe gab es schon Ende November bei der Eröffnung des neuen Busbahnhofs. Die Laternen werden, um die besten Effekte zu erzielen, in der Zeit der Projektionen ausgeschaltet.