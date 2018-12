Norderstedt

83-jährige Frau angefahren und schwer verletzt

07.12.2018, 13:37 Uhr | dpa

Eine 83 Jahre alte Frau ist in Norderstedt im Kreis Segeberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Rentnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 83-Jährige hatte am Donnerstag bei Grün die Straße überquert, als sie von dem Auto eines 73 Jahre alten Mannes erfasst wurde. Der Autofahrer gab an, er habe die Fußgängerin übersehen, sagte eine Polizeisprecherin.