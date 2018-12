Karlsruhe

Defekte Heizdecke verursacht Sachschaden von rund 4000 Euro

07.12.2018, 13:55 Uhr | dpa

Ein technischer Defekt an einer Heizdecke hat in Karlsruhe einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bemerkte die Frau das Feuer gegen 23.20 Uhr im Schlafzimmer, brachte die brennende Decke auf den Balkon und alarmierte ihre Nachbarn. Diese löschten den Brand mit einem Feuerlöscher, noch bevor die Feuerwehr kam. Das Feuer beschädigte Teile der Außeneinrichtung und ein Fenster. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.