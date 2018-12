Erfurt

Millionenförderung für Radwegbau in Ostthüringen

07.12.2018, 17:13 Uhr | dpa

Mit 1,7 Millionen Euro fördert das Thüringer Wirtschaftsministerium den Radwegbau in Ostthüringen. Der Großteil geht mit 1,3 Millionen Euro nach Schleiz, wie das Ministerium am Freitag in Erfurt mitteilte. 417 Millionen Euro bekommt Jena für den Ausbau des Nördlichen Saaleradwegs im Abschnitt Jena-Kunitz. In Schleiz soll das Geld für den Umbau der ehemaligen Stichbahn zwischen der Sperrmauer an der Bleichlochtalsperre und dem Wanderparkplatz Gräfenwarth zu einem Rad- und Fußweg verwendet werden.

Der Nördliche Saaleradweg ist Teil des insgesamt 403 Kilometer langen Saaleradwegs, der auf einer Länge von 188 Kilometern in Thüringen verläuft. Er gilt als einer der abwechslungsreichsten Flussradwege in Deutschland und reicht von der Saalequelle im Fichtelgebirge in Bayern über Jena und Naumburg bis nach Barby an der Elbe (Sachsen-Anhalt).