Erfurt

Weniger Übernachtungen von Touristen aus dem Ausland

07.12.2018, 17:58 Uhr | dpa

In Thüringen haben in diesem Jahr weniger Touristen aus dem Ausland übernachtet. Mit einem Minus von 7,8 Prozent lag die Zahl der gebuchten Übernachtungen in den ersten neun Monaten deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Die Zahl der Gäste aus anderen Staaten sank mit gut 211 000 um 7,6 Prozent.

Insgesamt - also unter Einberechnung der deutschen Gäste - wurden von Januar bis September 2018 rund 7,6 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind 0,6 Prozent weniger als in den ersten drei Quartalen 2017. Die Zahl der Gäste sank im gleichen Zeitraum um 1,0 Prozent auf 3,0 Millionen. Jeder Gast blieb durchschnittlich 2,6 Tage im Freistaat.