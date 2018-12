Potsdam

DFB-Pokalfinale der Junioren in Potsdam-Babelsberg

07.12.2018, 18:11 Uhr | dpa

Das DFB-Pokalfinale der A-Junioren wird im kommenden Jahr im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion ausgetragen. Das teilte der SV Babelsberg 03 am Freitag mit. Der Fußball-Regionalligist habe sich mit dem Deutschen Fußball-Bund geeinigt. "Die positiven Erfahrungen in Potsdam-Babelsberg sowie die vorhandene Stadioninfrastruktur mit Nähe zum Spielort des DFB-Pokalfinales der Herren in Berlin macht es aus unserer Sicht zu einem geeigneten Austragungsort für das DFB-Pokalfinale der Junioren 2019", erklärte Hans-Dieter Drewitz, DFB-Vizepräsident Jugend. Der Männer-Pokalsieger wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ermittelt. In den vergangene Jahren hatten die Junioren im Hertha-Amateurstadion ihr Finale ausgetragen.