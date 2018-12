München

NRW-CDU gratuliert Kramp-Karrenbauer zur Wahl

07.12.2018, 18:44 Uhr | dpa

Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat Annegret Kramp-Karrenbauer zu deren Wahl zur CDU-Vorsitzenden gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der Landesverband am Freitag auf Twitter. Kramp-Karrenbauer hatte sich auf einem CDU-Parteitag in Hamburg kurz zuvor gegen die beiden Kandidaten aus NRW, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, durchgesetzt. Die NRW-CDU ist als mit Abstand mitgliederstärkster Landesverband auf dem Parteitag mit entsprechend vielen Delegierten vertreten.

Die Junge Union in Nordrhein-Westfalen appellierte nach der Wahl an den Zusammenhalt der Partei. "Jetzt geht es darum, ein gutes Team zu bilden, die Aufbruchstimmung der letzten Wochen beizubehalten und die Unterstützer von Jens Spahn und Friedrich Merz weiter einzubinden", erklärte der JU-Landesvorsitzende Florian Braun. Er hoffe auch weiterhin auf Impulse von Merz und Spahn für die CDU.