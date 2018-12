Wahl von Kramp-Karrenabuer

Kretschmer hofft auf Ruck für die Ost-CDU

07.12.2018, 20:15 Uhr | dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue CDU-Chefin – und der sächsische Ministerpräsident setzt große Hoffnungen in sie. Im kommenden Jahr stehen dort Landtagswahlen an.

Nach der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen Parteichefin hofft Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wieder auf mehr Zuspruch für die CDU – auch im Osten. "Wir haben gesehen, das Vertrauen in der Bevölkerung ist nicht mehr so da, wie wir es brauchen", sagte er beim Bundesparteitag in Hamburg. Deshalb gebe es diese personelle Veränderung. "Ich traue der Annegret Kramp-Karrenbauer zu, dass sie genau das hinbekommt."







Kretschmer verwies auf ihre Erfahrung als Innenministerin, Bildungsministerin und saarländische Ministerpräsidentin. "Sie hat gezeigt, dass sie auch die notwendige Härte aufbringen kann, wenn es notwendig ist. Und deshalb setzen wir darauf, dass sie alle Flügel einbindet und dass wir einen richtigen Ruck in dieser Partei und in diesem Land bekommen". In Sachsen stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an. Aus der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war die AfD im Freistaat knapp vor der CDU als stärkste Kraft hervorgegangen.