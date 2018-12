Wernigerode

Wernigerode mit Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

07.12.2018, 21:14 Uhr | dpa

Wernigerode ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019 ausgezeichnet worden. Als Grund nannte die gleichnamige Stiftung am Freitag die Partnerschaft der Harzstadt mit der Kommune Hoi An in Vietnam. Dabei handele es sich um die erste deutsch-vietnamesische Städtepartnerschaft. Wernigerode erhielt den Preis in der Kategorie Globale Partnerschaft. Die Stiftung vergab weitere Preise an Kommunen und Persönlichkeiten in anderen Kategorien. In der Stiftung arbeiten Bundesregierung, kommunale Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen zusammen.