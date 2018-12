Bremen

Werder Bremen stoppt Mini-Krise: 3:1 gegen Düsseldorf

07.12.2018, 22:33 Uhr | dpa

Werder Bremen hat seine kleine Krise in der Fußball-Bundesliga beendet. Die Hanseaten gewannen am Freitag gegen den Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (1:1) und holten damit den ersten Dreier nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg. Vor 41 500 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion erzielten Kevin Möhwald (20.), Martin Harnik (71.) und Joshua Sargent (78.) die Treffer für Werder. Für Düsseldorf glich Dodi Lukebakio per Handelfmeter zwischenzeitlich aus (43.).