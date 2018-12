Bremen

Grüne stellen Liste für Bremer Bürgerschaftswahl 2019 auf

08.12.2018, 00:21 Uhr | dpa

Maike Schäfer, Fraktionschefin von Bündnis 90/ Die Grünen in Bremen, schaut für ein Porträt in die Kamera. Foto: Mohssen Assanimoghaddam (Quelle: dpa)

Die in Bremen mit der SPD regierenden Grünen entscheiden heute über ihre Listenbesetzung für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai kommenden Jahres. Um Platz eins bewirbt sich Spitzenkandidatin Maike Schaefer (47), deren Wahl als sicher gilt. Die Vorsitzende der grünen Bürgerschaftsfraktion hatte sich in einer Urabstimmung gegen Finanzsenatorin Karoline Linnert durchgesetzt. Schon ab Listenplatz zwei wird mit Kampfabstimmungen gerechnet.

Für Platz Nummer drei kandidiert Sozialsenatorin Anja Stahmann (51). Bei den Grünen gibt es eine Quote. Alle Listenplätze mit ungerader Zahl sind für Frauen reserviert, auf allen anderen können auch Männer aufgestellt werden. Die Plätze fünf und sechs sind Kandidaten unter 30 Jahren vorbehalten. Es werden um die 200 Parteimitglieder zu Wahlversammlung erwartet.