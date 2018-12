Wolfsburg

VfL Wolfsburg will Erfolgsserie gegen Hoffenheim ausbauen

08.12.2018, 01:41 Uhr | dpa

Nach den beiden Siegen gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt will der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga jetzt das nächste Spitzenteam schlagen. Gegner heute um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena ist der Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim. Bei den "Wölfen" sind jedoch gleich zwei Spieler gesperrt. Die beiden Verteidiger William und John Anthony Brooks sahen in der vergangenen Woche jeweils ihre fünfte Gelbe Karte.