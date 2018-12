Leipzig

Schwere Aufgabe in Freiburg: RB Leipzig will gewinnen

08.12.2018, 02:20 Uhr | dpa

Nach drei verlorenen Pflichtspielen in der Fremde will RB Leipzig beim SC Freiburg eine deutliche Reaktion zeigen. Zudem ging das letzte RB-Spiel im Breisgau im Januar auch mit 1:2 verloren. Allerdings ist Freiburg seit vier Spielen ohne Sieg. RB-Trainer Ralf Rangnick weiß um die Schwere der Aufgabe heute (15.30 Uhr/live in Sky): "Wir müssen schauen, dass wir zielstrebig agieren - sowohl in Richtung Tor als auch in der Defensive. Wir werden einen richtig guten Tag brauchen, um in Freiburg zu punkten." Stürmer Timo Werner freut sich auf das Spiel. Freiburg ist sein Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Bundesligisten traf er so oft wie gegen Freiburg - neun Tore in acht Spielen insgesamt. Bei insgesamt vier Aufeinandertreffen im Oberhaus traf der gebürtige Schwabe für RB allein sechsmal.