Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt will in Berlin neue Erfolgsserie starten

08.12.2018, 03:18 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg bei Hertha BSC eine neue Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga starten. Nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, mit der in der Vorwoche eine Serie von elf ungeschlagenen Pflichtspielen zu Ende ging, erwartet Eintracht-Trainer Adi Hütter heute in Berlin einen starken Auftritt seiner Mannschaft, die auf eine Wiedergutmachung brenne. Dem Österreicher steht dabei das gleiche Personal wie zuletzt zur Verfügung.