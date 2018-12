Geestland

Auto landet in Böschung: Frau und Kind verletzt

08.12.2018, 08:51 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Geestland (Landkreis Cuxhaven) sind eine Frau und ein 8-jähriges Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die 33-Jährige am Freitagnachmittag die Kontrolle über ihren Wagen, als sie auf die Autobahn 27 fahren wollte. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen. Die Frau war vermutlich zu schnell unterwegs.