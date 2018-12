Biederitz

Stahlknecht übergibt neue Motorräder an Katastrophenschützer

08.12.2018, 09:01 Uhr | dpa

Der Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt bekommt neue Motorräder. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) wird heute 17 neue Motorräder an die Mitarbeiter des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz in Biederitz übergeben. Das Land hat die Fahrzeuge des Typs BMW F 750 GS für insgesamt 230 156 Euro angeschafft. Sie sollen an die Katastrophenschutzbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten gehen.