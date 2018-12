Hildesheim

Sechs Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

08.12.2018, 11:34 Uhr | dpa

Sechs Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der B1 bei Hildesheim schwer verletzt worden. Der 52-jährige Unfallverursacher und seine vier Mitfahrer gerieten vermutlich beim Überholvorgang in den Gegenverkehr und stießen mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Beide Autos seien mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 km/h gefahren.

Aufgrund der Vielzahl an Verletzten war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Sieben Rettungswagen brachten die allesamt nicht lebensbedrohlich verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Totalschaden an beiden Autos wird von der Polizei auf rund 18 000 Euro geschätzt.