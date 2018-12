Einbeck

Voller Zug bei Premiere: Einbeck wieder am Bahnnetz

08.12.2018, 15:20 Uhr | dpa

Nach 34 Jahren Pause ist das südniedersächsische Einbeck wieder an das Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Neugierige konnten die neue Verbindung am Samstag zwischen Einbeck-Mitte und Einbeck-Salzderhelden kostenlos ausprobieren. Der erste Zug sei bis auf den letzten Platz besetzt gewesen, sagte Dieter Sandmann, Bereichsleiter Infrastruktur der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG).

Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag wird Einbeck dann wieder regulär angefahren. Die Züge haben in Salderhelden Anschluss Richtung Göttingen und Hannover. Zusätzlich pendeln in der Hauptverkehrszeit direkte Bahnen zwischen Göttingen und Einbeck.

Die Wiederinbetriebnahme der gut vier Kilometer langen Ilmebahn ist der erste Schritt im vom Land angestoßenen Reaktivierungs-Prozess von Bahnstrecken in Niedersachsen. Das Land hat sich mit knapp sechs Millionen Euro an den Kosten in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro beteiligt.

Als zweite Strecke wird im kommenden Jahr die Verbindung von Bad Bentheim über Nordhorn nach Neuenhaus wieder für den Personenverkehr eröffnet. Die zuvor einzige Bahnlinie in Niedersachsen überhaupt, auf der nach der Stilllegung vieler Strecken in den 60er und 70er Jahren wieder Personenzüge starteten, war 2005 die Strecke von Osnabrück nach Dissen-Bad Rothenfelde und weiter Richtung Bielefeld.

In der Reaktivierungs-Untersuchung seien auch zwei weitere Strecken positiv bewertet worden, sagte Sandmann. Für diese gebe es aber noch keine konkreten Pläne. Es handele sich zum einen um die Verbindung zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Fredenberg, zum anderen um die Strecke Buchholz (Nordheide) - Maschen - Hamburg-Harburg.