Stuhr

79-Jähriger stirbt am Steuer und durchbricht Gartenzaun

08.12.2018, 16:56 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe von Stuhr ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam der Wagen des Mannes in der Nacht zum Samstag auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und krachte in einen Holzanbau. Der 79-Jährige habe schon vorher gesundheitliche Probleme gehabt und sei vermutlich am Steuer gestorben, noch bevor er von der Straße abkam, sagte ein Polizeisprecher.