Harzgerode

Unbekannte stehlen Glücksspielautomaten aus Lokal

08.12.2018, 17:25 Uhr | dpa

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in Harzgerode auf dem Gelände einer Tankstelle in ein Imbiss-Lokal eingebrochen. Die Täter beschädigten die mehrfach gesicherte Eingangstür und gelangten so in den Imbiss, wie das Polizeirevier Harz mitteilte. In dem Lokal stahlen sie einen Spielautomaten mit Geldkassette und Bargeld in unbekannter Höhe. Sie verließen den Tatort in einem weißen Transporter.