Laufersweiler

Hoher Schaden bei Scheunenbrand im Hunsrück

08.12.2018, 17:25 Uhr | dpa

Ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Hunsrück hat einen Schaden von knapp 100 000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Simmern mitteilte. Eine Scheune und zwei weitere Schuppen waren am Samstag aus ungeklärter Ursache bei Laufersweiler (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte, dass ein angrenzendes Haus ebenfalls in Brand geriet. Was in den Gebäuden gelagert wurde, war zunächst unklar.