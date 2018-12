John Kelly geht

Trump wechselt Stabschef im Weißen Haus aus

08.12.2018, 19:38 Uhr | dpa, AFP, jmt

Erste US-Medien berichteten bereits am Freitag darüber, jetzt ist es offiziell: Der Stabschef des US-Präsidenten muss das Weiße Haus verlassen. Das gab Donald Trump nun bekannt.

US-Präsident Donald Trump wechselt zum zweiten Mal seinen Stabschef im Weißen Haus aus. John Kelly werde zum Jahreswechsel hin gehen, sagte Trump in Washington. "Ich weiß nicht, ob ich es Rücktritt nennen kann", sagte Trump. "Aber er ist ein großartiger Kerl." Einen Nachfolger werde er in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Ayers als Nachfolger im Gespräch

Kelly ist in der weniger als zwei Jahre dauernden Amtszeit von Donald Trump bereits der zweite Stabschef, der seinen Hut nehmen muss. Der General und kurzzeitige Heimatschutzminister war auf den glücklosen Reince Priebus mit dem Ziel gefolgt, Ordnung in die Abläufe des Weißen Hauses zu bringen. Trumps anfängliche Bewunderung für den Vier-Sterne-General im Ruhestand und ehemaligen Heimatschutzminister kühlte sich danach offenbar schnell ab.