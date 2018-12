Berlin

Promis sammeln erneut bei "Ein Herz für Kinder"-Gala

08.12.2018, 20:40 Uhr | dpa

Mit jeder Menge Prominenz aus Show, Sport und Politik hat am Samstagabend die Spendengala "Ein Herz für Kinder" begonnen. Rocker Udo Lindenberg, FDP-Chef Christian Lindner, Schauspielerin Uschi Glas oder die YouTube-Brüder Heiko und Roman Lochmann gingen vor der live im ZDF ausgestrahlten Show über den roten Teppich in Berlin. Die von der "Bild"-Zeitung gestartete Aktion gibt es seit 40 Jahren.

"Es hat schon eine gewisse Tradition, dass ich hier dabei bin. Gefühlt 25 Mal. Es ist ein Bedürfnis von mir und ich freue mich jedes mal über die Einladung", sagte Tennis-Legende Boris Becker. Er wollte mit rund 60 weiteren Prominenten während der Gala am Spendentelefon die Anrufe der Fernsehzuschauer entgegennehmen.

Als Showacts hatten sich Grammy-Gewinnerin Dionne Warwick ("That's What Friends Are For"), Peter Maffay und Barbara Schöneberger angesagt. Die Moderatorin wollte außerdem während der Show bei den prominenten Gästen im Studio Spenden einsammeln.

Seit dem Start der Aktion für notleidende Kinder und Familien kamen laut den Veranstaltern rund 320 Millionen Euro zusammen. Im vergangenen Jahr spendeten bei der von Johannes B. Kerner moderierten Gala Promis, TV-Zuschauer und Unternehmen rund 18 Millionen Euro.