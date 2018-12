Gera

Fahrplanwechsel beschert Gera IC-Verbindung

Thüringens drittgrößte Stadt Gera wird nach zwölf Jahren Pause wieder an das IC-Netz der Deutschen Bahn angebunden. Mit dem heutigen Fahrplanwechsel fahren täglich bis zu drei Intercity-Zugpaare von Gera über Jena, Weimar, Erfurt nach Kassel. Der erste Zug startet am Sonntag in Gera. Zu den Passagieren gehören auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und Verkehrsministerin Birgit Keller (beide Linke), die bis Jena-Göschwitz mitreisen wollen.

Zu den Verbesserungen im Bahnfahrplan für Thüringen gehört auch die verlängerte Streckenführung des Franken-Thüringen-Express, der bisher in Jena endete, nach Leipzig. Zudem geht der Betrieb des Saale-Express von Halle nach Jena auf die Deutsche Bahn Regio Südost über.