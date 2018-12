Mainz

Hannover 96 will Abstiegsplätze verlassen

09.12.2018, 01:34 Uhr | dpa

Abstiegskandidat Hannover 96 steht vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 enorm unter Druck. Aus den vergangenen sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga holte der Tabellenvorletzte nur sechs Punkte. Anpfiff in Mainz ist am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr. Hannovers Trainer André Breitenreiter muss im Falle eine weiteren Niederlage allerdings nicht um seinen Job fürchten. Clubchef Martin Kind sprach ihm erneut das Vertrauen aus.