Dortmund

Erste RRX-Züge fahren zwischen Düsseldorf und Kassel

09.12.2018, 01:38 Uhr | dpa

Die ersten Züge des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) fahren von Sonntag an in Nordrhein-Westfalen. Der private Bahnbetreiber Abellio setzt 15 neue Züge auf der Linie RE11 zwischen Düsseldorf und Kassel ein. Der allererste Zug soll den Dortmunder Hauptbahnhof am heutigen Sonntagmorgen um 6.21 Uhr verlassen. Die Ankunft am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist für 7.24 Uhr geplant.

Mit dem Fahrplanwechsel übernimmt Abellio die Strecke von der Deutschen Bahn. Abfahr- und Ankunftszeiten des sogenannten Rhein-Hellweg-Expresses ändern sich zunächst nicht. Allerdings fahren die Züge jetzt stündlich zwischen Rheinland und Paderborn. Bisher war diese Verbindung nur alle zwei Stunden angeboten worden.

Bis der RRX wie geplant im 15-Minutentakt Köln und Dortmund miteinander verbindet, werden allerdings noch viele Jahre vergehen: Dazu muss zunächst die Strecke aufwendig ausgebaut werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird nicht vor 2030 gerechnet. Die neuen Züge des Typs Siemens Desiro HC sollen aber schon vorher zum Einsatz kommen - nach und nach im sogenannten Vorlaufbetrieb. Im kommenden Jahr folgen der RE5 von Wesel nach Koblenz (ab Juni) und der RE6 zwischen Köln/Bonn Flughafen und Minden (ab Dezember).

Bahnfahrern wird mit den neuen Zügen mehr Komfort versprochen. Die Sitze sollen ähnlich gepolstert sein wie im Fernverkehr, die Klimaanlagen weniger störanfällig. Zudem soll es auf Teilstrecken deutlich mehr Sitzplätze als bisher geben. Es soll freies WLAN und einen verbesserten Mobilfunkempfang geben. Durch ein vorausschauendes Wartungssystem will Siemens zudem Zugausfälle vermeiden.