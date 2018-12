Magdeburg

1. FC Magdeburg peilt gegen Union ersten Heimsieg an

09.12.2018, 02:23 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg peilt unter Neu-Trainer Oenning endlich den ersten Sieg und insgesamt überhaupt den ersten Heimsieg an. Doch mit dem 1. FC Union Berlin kommt am heutigen Sonntag der einzig noch ungeschlagene Fußball-Zweitligist an die Elbe. "Union ist eine sehr clevere Mannschaft, wo die Balance stimmt. Wir werden es natürlich versuchen, die ersten zu sein, die Unioner zu schlagen", sagte FCM-Trainer Michael Oenning. Verzichten muss der FCM auf Alexander Ignjovski nach einen Ellenbogen-Operation. In der 2. Liga ist es das erste Duell der beiden Traditionsteams. Union will die Serie von bislang 15 Saisonspielen ohne Niederlage ausbauen.