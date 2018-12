Hannover

Das "stille Örtchen" kostet Kommunen viel Geld

09.12.2018, 08:43 Uhr | dpa

Sie sind oft verdreckt, kaputt oder ganz geschlossen: Die Pflege von öffentlichen Toiletten kostet die Städte und Gemeinden in Niedersachsen viel Geld. Um Kosten zu sparen, haben sich deswegen etliche Kommunen im Land der Aktion "Nette Toilette" angeschlossen. Inzwischen gibt es mehr als 200 "Nette Toilette"-Standorte in ganz Niedersachsen, seit kurzem machen auch Geschäfte in der Stadt Leer in Ostfriesland mit. Die Kommunen treffen dabei eine Vereinbarung mit Betrieben, Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften, die ihre stillen Örtchen kostenlos zur Benutzung anbieten und dafür monatlich eine Aufwandsentschädigung bekommen.

In der ostfriesischen Hafenstadt Leer sollte die Neuanschaffung eines vollautomatischen Toilettenhäuschens am Bahnhof rund 130 000 Euro kosten. Mit der vor rund einem Monat angelaufenen Aktion "Nette Toilette" spart Leer viel Geld - elf Einzelhändler und Gastronomen stellen ihre stillen Örtchen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, der finanzielle Aufwand bleibt für die Stadt mit rund 7400 Euro relativ günstig.