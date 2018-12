Halle (Saale)

Mehr Sachsen-Anhalter haben zwei Jobs

09.12.2018, 09:06 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt haben immer mehr Menschen einen zweiten Job. Verdienten sich 2013 knapp 23 000 Menschen zum Ersteinkommen etwas durch einen geringfügig entlohnten Job dazu, waren es in diesem Jahr 27 000 Menschen, wie die Landesarbeitsagentur in Halle mitteilte. Die Gründe seien vielfältig. Dazu zählten ein geringes Einkommen, Lücken durch Teilzeit sowie größere finanzielle Vorhaben und Anschaffungen. Die meisten Nebenjobber arbeiteten im Tourismus, in der Gastronomie, im Büro und in Reinigungsberufen.

Bundesweit haben den Angaben zufolge 8,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Zweitjob, im Land sind es 3,4 Prozent.