Leinfelden-Echterdingen

200 000 Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses

09.12.2018, 09:13 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnhauses in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging der Dachstuhl am Samstagabend in Flammen auf. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Behörden noch nicht sagen.