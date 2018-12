Friesoythe

Feuer bei Biogasanlage in Friesoythe

09.12.2018, 10:25 Uhr | dpa

Auf dem Gelände einer Biogasanlage in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist ein Feuer ausgebrochen. Der Polizei zufolge geriet in der Nacht zu Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Gebäude in Brand. Anschließend breiteten sich die Flammen auch auf eine zweite Halle aus. Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Beide Gebäude seien bei dem Feuer komplett zerstört worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar - die Polizei ging aber von einem hohen sechsstelligen Betrag aus. Menschen wurden nicht verletzt. Drei umliegende Häuser wurden während der Löscharbeiten geräumt und Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Am frühen Sonntagmorgen konnte der Einsatz schließlich beendet werden, hieß es.