Mannheim

Adler Mannheim rund einen Monat ohne Angreifer Huhtala

09.12.2018, 12:42 Uhr | dpa

Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rund vier Wochen auf ihren Angreifer Tommi Huhtala verzichten. Der 31-jährige Finne habe sich im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (2:5) am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung im Brustbereich zugezogen, teilte der DEL-Tabellenführer am Sonntag mit. "Das ist sehr bitter, sowohl für Tommi als auch für uns. Er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft, bringt immer viel Energie aufs Eis", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.