Berlin

Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Berlin öffnet wieder

09.12.2018, 12:50 Uhr | dpa

Vom Winde verweht - das war am Samstag: Am Sonntag sollte der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Berlin-Neukölln wieder seine Pforten öffnen. Das teilte das Bezirksamt Neukölln mit. Der Markt sollte von 14.00 bis 20.00 Uhr für Besucher geöffnet sein. Starke Windböen hatten am Samstag dazu geführt, den Markt aus Sicherheitsgründen zu schließen. Bereits in der Nacht zum Samstag seien durch die Windböen einzelne Stände umgeworfen worden, hieß es.