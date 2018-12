Döbeln

27-Jähriger bei Streit vor Lokal verletzt

09.12.2018, 13:03 Uhr | dpa

Ein 27 Jahre alter Mann ist während eines Streits vor einem Lokal in Döbeln (Mittelsachsen) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt er eine Stichverletzung und wurde im Krankenhaus behandelt. In der Nacht zum Samstag seien mehrere Unbekannte auf den 27-Jährigen sowie drei 18, 20 und 22 Jahre alte Männer losgegangen. Der Auslöser des Streits war zunächst unbekannt. Ein 16-Jähriger, der mutmaßlich zu den Angreifern gehört, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.