Hannover

20-Jähriger durch Stiche schwer verletzt

09.12.2018, 13:51 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Hannover durch Stiche schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte mit seiner Begleiterin einen Club in der Innenstadt verlassen und war auf eine sechs bis acht Personen starke Gruppe getroffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Schlägerei, der 20-Jährige erlitt zwei Stichverletzungen am Oberkörper. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Gruppe, darunter zwei Frauen, flüchtete in eine U-Bahnhaltestelle. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.