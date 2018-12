Berlin

Frau erstochen: Haftbefehl wegen Mordes gegen Ex-Freund

09.12.2018, 16:50 Uhr | dpa

Der 32-Jährige, der seine Ex-Freundin durch Messerstiche getötet haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter verkündete am Sonntag einen Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der 32-Jährige wird verdächtigt, seine gleichaltrige Ex-Freundin am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr in Berlin-Zehlendorf erstochen zu haben. Er hatte sich gegen Mittag selbst am Ostbahnhof der Bundespolizei gestellt.