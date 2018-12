Stuttgart

Baden-Württembergischer Filmpreis an Stuttgarter "Tatort"

09.12.2018, 20:56 Uhr | dpa

Der nächste Stuttgarter "Tatort" ist für den Baden-Württembergischen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm ausgewählt worden. "Anne und der Tod" von Jens Wischnewski, einem Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg, sei "durchweg packend" und von "großer Sensibilität". Der Film, der 2019 ausgestrahlt wird, wage es, die Ambivalenz der Themen Missbrauch, Angst vor sozialem Abstieg und Pflegenotstand auszuhalten, "ohne sie in eine krimitaugliche eindeutige Auflösung zu überführen", urteilte die Jury zum Abschluss der 24. Filmschau Baden-Württemberg.

Der Preis ist mit 2000 Euro verbunden. Insgesamt wurden im Rahmen der Landesfilmschau 25 Filmpreise im Gesamtwert von 17 000 Euro vergeben. Als bester Kurzfilm wurde "Der Mandarinenbaum" von dem in Stuttgart geborenen Regisseur Cengiz Akaygün ausgezeichnet. "Der Stammtisch" von Filmakademie-Absolvent Constantin Hatz erhielt den Dokupreis. Der Baden-Württembergische Ehrenfilmpreis ging zum Start des Festivals am vergangenen Mittwoch an den Stuttgarter Schauspieler und Produzenten Walter Sittler (66).